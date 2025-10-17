La madre di Pamela Genini | Ingannata da Gianluca Soncin credevo fosse una brava persona Le grida d' aiuto nella casa di Cervia

«Avrei fatto di tutto per riportarla qui con me». Sono le parole piene di dolore della mamma di Pamela Genini, ammazzata dal compagno 52enne Gianluca Soncin, a Repubblica. La donna,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La madre di Pamela Genini: «Ingannata da Gianluca Soncin, credevo fosse una brava persona». Le grida d'aiuto nella casa di Cervia

