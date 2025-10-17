La Madonnina del molo, tanto cara ai viareggini, si è illuminata di rosa e azzurro. La luce come simbolo della giornata dedicata a livello internazionale al lutto perinatale e infantile. Il Baby Loss Awareness Day, che cade il 15 ottobre, è promosso per l’Italia dall’associazione CiaoLapo e vuole sensibilizzare sul tema della perdita di un bambino durante la gravidanza o dopo la nascita. L’appuntamento con l’illuminazione dei monumenti è promosso in tutta Italia da una ventina di anni e non si tratta di una pura commemorazione. "Un momento prezioso – dice Francesca Spazzafumo, ex ostetrica e promotrice dell’iniziativa a Viareggio– per migliorare la conoscenza e la consapevolezza sul lutto perinatale e infantile, sottolineando le implicanze che tali eventi hanno nella vita delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Madonnina del molo è stata illuminata di rosa e di azzurro