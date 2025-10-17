La Madonna dei Piattelletti per riscoprire la maternità

Arte, musica e spiritualità si incontrano al Museo Diocesano di Fano per raccontare, con uno sguardo tutto al femminile, la meraviglia della maternità. È il contributo fanese alla mostra diffusa "Immagini di maternità. La bellezza della vita che nasce", promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e dalla Regione Marche, che in autunno coinvolge tutti i musei diocesani della regione. Il ciclo di eventi si aprirà domenica alle 17 al Centro Pastorale di via Roma 118 (ex Seminario) con la presentazione di una tavola trecentesca raffigurante la Madonna dei Piattelletti, recentemente restituita alla comunità dopo un accurato restauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

