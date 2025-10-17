' La Lotta d’Ercole con Acheloo' in scena il mito con musica barocca e scenografia multimediale

Un'opera musicale barocca che mette in scena un episodio mitologico con tutta la simbologia e l'attualità di una narrazione investita della sacralità del mito, ri-ambientato in un contesto multimediale innovativo. Sono questi gli elementi del melodramma ‘La Lotta d'Ercole con Acheloo’ del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

“La Lotta d’Ercole con Acheloo” porta il mito in scena con musica barocca e scenografia multimediale immersiva - Dopo lo spettacolo gli spazi del Teatro Ex Verdi (via Castelnuovo 10, Ferrara) ospiteranno la mostra con installazione visuale e sonora interattiva dedicata all'opera e intitolata " Oolehca" , che ... Secondo cronacacomune.it