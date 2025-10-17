Le donne dei villaggi dell’Africa subsahariana si occupano del focolare e devono raccogliere il combustibile per cucinare, illuminare e scaldarsi nelle loro capanne, camminando fino a sette chilometri di distanza per diverse ore al giorno. Non decolla, nella ricca Europa, l’idrogeno verde, nonostante le grandi ambizioni della politica: i costi di stoccaggio e trasporto sono enormi, e alcuni vincoli di sicurezza non sono ancora stati soddisfatti. Sono i due opposti della complessità dell’energia: da un lato, quella arcaica che ha caratterizzato per millenni le comunità umane, dall’altro quella avveniristica, proiettata verso un futuro in cui useremo solo energia solare stoccata in idrogeno prodotto dall’acqua. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La logistica è la vera infrastruttura della transizione ecologica