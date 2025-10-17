La Lingua Fera | il Festival delle Letterature Migranti fa tappa a Messina

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É partito ieri pomeriggio da Catania e approderà oggi a Messina il progetto internazionale "La Lingua Fera" del Festival delle Letterature Migranti. Un grande omaggio a Stefano D’Arrigo nei 50 anni di Horcynus Orca che porta in Sicilia i traduttori dell’opera. Un progetto a cura di Davide. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

