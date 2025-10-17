la lineup della ventitreesima edizione di c2c festival

C2C Festival torna a Torino dal 30 ottobre al 2 novembre. L’edizione 2025, dal titolo Per Aspera Ad Astra, è la prima senza Sergio Ricciardone, il fondatore e la mente del progetto, scomparso prematuramente a marzo. Questa edizione del festival sarà dedicata alla sua memoria, con un cartellone musicale costruito in linea con il suo spirito: radicale, internazionale, preciso. Il festival animerà la città con una rete di sedi, a partire da Lingotto Fiere alle OGR, da Combo al Teatro Regio fino alle Fonderie Limone, dove il 26 ottobre si terrà la preview C2C Kids. Sono attese oltre quarantuno mila presenze, il quaranta per cento provenienti dall’estero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

