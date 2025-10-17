La lettera di Filippo Turetta | Rinuncio all’appello non posso rimediare in nessun modo al dolore

Condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto di suo pugno una lettera per accettare la sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La lettera di Filippo Turetta: “Rinuncio all’appello, non posso rimediare in nessun modo al dolore”

Argomenti simili trattati di recente

Filippo Turetta ha inviato una lettera ai giudici in cui comunica di non voler impugnare la condanna per l’omicidio di Giulia Cecchettin. «Non cerco sconti di pena», scrive dal carcere - facebook.com Vai su Facebook

Il #femminicidio di Giulia #Cecchettin. Filippo #Turetta rinuncia all’appello. In una lettera ai giudici scrive: “Sono pentito, accetto l’ergastolo”. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X

Filippo Turetta rinuncia all’Appello: la lettera in cui accetta l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto una lettera in cui rinuncia all’Appello. Come scrive alfemminile.com

Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin: la decisione in una lettera - Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2023, rinuncia all'appello ... Scrive fanpage.it

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte» - Turetta, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». vanityfair.it scrive