La lettera di Filippo Turetta | Rinuncio all’appello non posso rimediare in nessun modo al dolore

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto di suo pugno una lettera per accettare la sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Repubblica.it

