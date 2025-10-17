La lettera di Cristoforo Colombo venduta a più di un milione e mezzo di euro | è l’unica con la mappa e le immagini
Una delle lettere più importanti nella storia delle esplorazioni, scritta da Cristoforo Colombo, è stata venduta all’asta da Christie’s a New York. Il rarissimo esemplare del 1494, acquistato per 1.552.000 di euro da uno dei partecipanti, si intitola “De insulsi mari indico super inventis” ed era indirizzato ai sovrani di Spagna. Il pioniere genovese aveva inviato la missiva dopo il ritorno dal suo primo viaggio nel “Nuovo mondo”, ossia le Americhe. La lettera venduta, che è stata stampata a Basilea dal tipografo Johan Bergman Olpe, è la prima versione illustrata, ma anche una delle uniche edizioni del XV secolo conosciute. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
