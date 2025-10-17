La lettera del prof Cognetti sulla medicina di precisione e la risposta del prof Bucci
Gentile Direttore, ho letto su Il Foglio del 30092025 l’articolo dal titolo: “ La svolta dello studio di ROME nella medicina di precisione in oncologia ” di Enrico Bucci che descrive in modo molto dettagliato i risultati di uno studio italiano, appena pubblicato su Nature Medicine sul trattamento di pazienti, con tumori solidi metastatici molto avanzati e già ampiamente pretrattati, in base al loro profilo molecolare. Secondo l’autore dell’articolo il lavoro “ha migliorato gli esiti clinici” dei pazienti, che hanno ricevuto il trattamento sperimentale rispetto alle terapie convenzionali e rappresenta “un passo decisivo verso una medicina personalizzata davvero efficace ed applicabile”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
