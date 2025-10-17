La lettera del carabiniere a Salis | I suoi soldi non possono comprare la nostra dignità

Le parole di Ilaria Salis sulla strage di Castel d'Azzano hanno stupito molti, soprattutto perché solo in un secondo momento, a seguito delle polemiche, l'europarlamentare ha speso un pensiero per i tre carabinieri uccisi. L'europarlamentare ha sostenuto la tesi dell'esistenza di " una campagna d’odio promossa dai soliti giornali — se così vogliamo definirli — e rilanciata dalle forze politiche di destra " a fronte delle critiche ricevute. Ma al di là delle critiche politiche, anche le forze dell'ordine si sono sentite toccate dalle sue parole e su Facebook è diventata virale la lettera di un carabiniere all'europarlamentare in cui, con educazione, spiega perché quel comunicato è stato oggetto di critica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lettera del carabiniere a Salis: "I suoi soldi non possono comprare la nostra dignità"

