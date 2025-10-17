La Lega verso il modello Zaia? Candiani | Diventare come Cdu Csu meno divisivo di Vannacci Fa parte della storia del partito

Il modello bavarese, che purtroppo niente ha a che vedere con creme o dolci, è un sistema politico e organizzativo tedesco. Nella Lega di Matteo Salvini non si parla d’altro da settimane, da quando il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia – che non ama l’attuale assetto del Carroccio, su cui pesa anche l’impronta di Roberto Vannacci – ha rilanciato il modello Csu-Cdu. Un sistema con due partiti, ognuno libero di condurre le proprie battaglie, ma che si uniscono per mettere insieme i voti e presentarsi compatti alle elezioni politiche o europee. Zaia ha lasciato intendere che, per restare nella Lega, il partito dovrà riformarsi proprio seguendo questo modello. 🔗 Leggi su Open.online

