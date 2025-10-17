La Lega scende dall’autobus della storia

A Vittorio Veneto avevano preparato i tramezzini, ma il candidato non è arrivato. E' un'immagine banale, eppure racconta bene la parabola di un partito che non arriva più in tempo, né agli appuntamenti con la piazza, né a quelli con la propria storia. La Lega, da movimento radicato nel Nord produttivo, è oggi una forza .

La #SerieAEnilive in questa Giornata scende in campo insieme a @legadelfilodoro per dare spazio ai sogni dei bambini che non vedono e non sentono. Sostieni anche tu la Lega del Filo d’Oro donando al 45514 oppure andando su http://spazioaisogni.it - X Vai su X

Dopo il flop in Toscana, la Lega scende sotto il 4,5%. Cresce il malumore verso Salvini e Vannacci. Nel Nord si parla di congresso e di resa dei conti. - facebook.com Vai su Facebook

Lega e Fratelli d'Italia, quando la storia divide: dai fucilati della Grande Guerra all’inno veneto - Si tratta della proposta di legge, di cui è primo firmatario il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, dal titolo: “Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la ... Come scrive ilgazzettino.it