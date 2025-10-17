Nelle ultime ore è esploso uno scoop che preoccupa i tifosi della Juventus, la squadra è stata messa sotto la lente dell’Uefa e rischia problemi sul calciomercato. Ma quali sono le reali possibilità di vedere una multa o qualche tipo di penalizzazione già magari dal campionato in corso. (ANSA) TvPlay.it Ne ha parlato Paco D’Onofrio ai colleghi di JuveLive su Twitch: “ Cosa rischia la Juventus? Siamo di fronte a controlli che la Uefa ciclicamente fa con criteri che impone. Nella storia di questi controlli non c’è sempre stata specchiata coerenza nell’interpretare i conti delle varie società europee. 🔗 Leggi su Tvplay.it

La Juventus rischia realmente l'esclusione dal calciomercato? La risposta dell'avvocato