La guerra prende la scena di ’Cantiere poetico’ Sul palco anche Zuppi

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santarcangelo, città di poeti, si prepara a tornare in scena con l’undicesima edizione di Cantiere Poetico, che dal 19 al 26 trasformerà la città in un luogo di ascolto e immaginazione condivisa. Si parte domenica alle 17 al Palazzo della poesia (l’ex biblioteca) con il film d’animazione La voce delle sirene di Gianluigi Toccafondo e a seguire l’apertura della mostra Per una poetica del creato di Marcello Chiarenza. Si potranno ammirare film e mostra tutti i giorni fino al 26. Il Cantiere poetico si aprirà poi ai più piccoli col progetto Stupendi, che il 21 e 23 proporrà quattro laboratori di educazione poetica dedicati all’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la guerra prende la scena di 8217cantiere poetico8217 sul palco anche zuppi

© Ilrestodelcarlino.it - La guerra prende la scena di ’Cantiere poetico’. Sul palco anche Zuppi

Argomenti simili trattati di recente

Israele-Iran, guerra e «messa in scena»: come Paolo Mieli aveva previsto tutto - L'intervento di Paolo Mieli durante la diretta tv di lunedì 23 giugno sulla guerra in Iran «L'America entra in guerra» (qui la versione integrale). Secondo video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Prende Scena 8217cantiere