Santarcangelo, città di poeti, si prepara a tornare in scena con l’undicesima edizione di Cantiere Poetico, che dal 19 al 26 trasformerà la città in un luogo di ascolto e immaginazione condivisa. Si parte domenica alle 17 al Palazzo della poesia (l’ex biblioteca) con il film d’animazione La voce delle sirene di Gianluigi Toccafondo e a seguire l’apertura della mostra Per una poetica del creato di Marcello Chiarenza. Si potranno ammirare film e mostra tutti i giorni fino al 26. Il Cantiere poetico si aprirà poi ai più piccoli col progetto Stupendi, che il 21 e 23 proporrà quattro laboratori di educazione poetica dedicati all’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La guerra prende la scena di ’Cantiere poetico’. Sul palco anche Zuppi