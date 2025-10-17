PISTOIA La cena di mercoledì, che ha voluto rispettare una tradizione che la Giunta comunale pistoiese porta oramai avanti da anni, non ha affrontato come tema principale quello della permanenza o meno di Alessandro Tomasi sullo scranno più alto di Palazzo di Giano. La decisione sarà tutta di Fratelli d’Italia sulla volontà di avere in consiglio regionale, dopo le elezioni dello scorso weekend, lo stesso Tomasi alla guida di un gruppo che conta già altri dodici consiglieri al quale si aggiungerebbe, appunto, il candidato sconfitto del centrodestra, arrivano di fatto ad un passo dal Pd che ne ha quindici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Giunta si compatta. Ma è tutto un equilibrio