La giornata nazionale dell’Ordine di Malta

17 ottobre 2025

Firenze, 17 ottobre 2025 – Per tutta la giornata di domani l’Ordine di Malta torna nelle piazze di tutta Italia con la sua Giornata Nazionale, un appuntamento che quest’anno coinvolgerà 34 piazze con iniziative simultanee di sensibilizzazione e promozione delle attività caritative e sanitarie dell’antica istituzione religiosa. Dalle 9 alle 19, membri e volontari incontreranno i cittadini per presentare progetti, ascoltare bisogni e offrire servizi gratuiti di informazione e prevenzione. A Firenze l’appuntamento è in piazza Gino Bartali, all’angolo tra viale Donato Giannotti e viale Europa, dove sarà allestito un punto di riferimento per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

