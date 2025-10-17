La giornata nazionale dell’Ordine di Malta
Firenze, 17 ottobre 2025 – Per tutta la giornata di domani l’Ordine di Malta torna nelle piazze di tutta Italia con la sua Giornata Nazionale, un appuntamento che quest’anno coinvolgerà 34 piazze con iniziative simultanee di sensibilizzazione e promozione delle attività caritative e sanitarie dell’antica istituzione religiosa. Dalle 9 alle 19, membri e volontari incontreranno i cittadini per presentare progetti, ascoltare bisogni e offrire servizi gratuiti di informazione e prevenzione. A Firenze l’appuntamento è in piazza Gino Bartali, all’angolo tra viale Donato Giannotti e viale Europa, dove sarà allestito un punto di riferimento per tutta la giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Il 31 ottobre è la Giornata Nazionale del Trekking Urbano! Per l'occasione Ivrea ti invita ascoprire il centro storico con un percorso dedicato a chi vuole vivere la città con calma, con "Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità". Passeggiando tra vicol - facebook.com Vai su Facebook
Celebrazione in @crpiemonte della 75ª Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul #lavoro «Per il Piemonte la sicurezza non è uno slogan, ma un impegno quotidiano." https://regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/regione-investe-per-spezzare-c - X Vai su X
La giornata nazionale dell’Ordine di Malta - A Firenze l’appuntamento è in piazza Gino Bartali, con iniziative simultanee di sensibilizzazione e promozione delle attività caritative e ... Scrive lanazione.it
Messina. Giornata nazionale dell’Ordine di Malta a piazza Duomo - Appuntamento sabato 18 ottobre per presentare i progetti locali e offrire servizi informativi e di screening sanitario gratuito ... Lo riporta tempostretto.it
Messina si prepara alla giornata nazionale “Ordine Malta” a Piazza Duomo| DATA e INFO - Si svolgerà domani 18 ottobre la giornata nazionale dell’Ordine di Malta con iniziative simultanee su tutto il territorio nazionale. Come scrive strettoweb.com