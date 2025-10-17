La Germania vuole essere pagata per ogni calciatore che sceglie un’altra nazionale | La formazione nelle giovanili tedesche è preziosa
Un indennizzo per i calciatori che – dopo aver giocato nelle selezioni giovanili della Germania – scelgono un’altra n azionale maggiore. È quanto chiesto dal direttore generale della Federcalcio tedesca (Dfb), Andreas Rettig, parlando al quotidiano Augsburger Allgemeine. “Il fatto che un cambio di federazione sia gratuito mi sembra ingiusto. La formazione dovrebbe essere preziosa, anche per il formatore. Vogliamo muoverci in questa direzione “, ha ribadito Rettig, che aveva già presentato la sua protesta al quotidiano Süddeutsche Zeitung. La Fifa è l’organismo responsabile delle modifiche alle regole in quanto organo di governo del calcio mondiale: l’idea è garantire un indennizzo alla federazione tedesca, dato dalla “nuova” federazione d’appartenenza quando un calciatore cambia nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gli ultras del Bayern Monaco si schierano contro Trump con uno striscione chiaro: “Chi vieta l’antifascismo, vuole il fascismo!”. #Germania #BayernMonaco #Schickeria #Antifa #Trump #antifascismo #ultras Foto: EPA/ANNA SZILAGYI - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Germania - Bisseck vuole il Mondiale, l'Eintracht c'è: serve un centrale a gennaio. E le parole di Nagelsmann... - X Vai su X
Germania, zero tasse su 2.000 euro al mese ai pensionati che lavorano - 000 euro al mese in Germania, per coloro che lavorano anche dopo essere andati in pensione. Riporta msn.com
La Germania di Merz deve risolvere i problemi interni se vuole tornare a essere il motore dell’Europa - L’elezione di Leone XIV accende la speranza dei molti che vedono una continuità, sia pure con caratteri propri, della linea di Francesco e ci si concentra sulla «pace disarmata e disarmante», sulla ... Si legge su milanofinanza.it