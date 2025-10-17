La Germania vuole essere pagata per ogni calciatore che sceglie un’altra nazionale | La formazione nelle giovanili tedesche è preziosa

Un indennizzo per i calciatori che – dopo aver giocato nelle selezioni giovanili della Germania – scelgono un’altra n azionale maggiore. È quanto chiesto dal direttore generale della Federcalcio tedesca (Dfb), Andreas Rettig, parlando al quotidiano Augsburger Allgemeine. “Il fatto che un cambio di federazione sia gratuito mi sembra ingiusto. La formazione dovrebbe essere preziosa, anche per il formatore. Vogliamo muoverci in questa direzione “, ha ribadito Rettig, che aveva già presentato la sua protesta al quotidiano Süddeutsche Zeitung. La Fifa è l’organismo responsabile delle modifiche alle regole in quanto organo di governo del calcio mondiale: l’idea è garantire un indennizzo alla federazione tedesca, dato dalla “nuova” federazione d’appartenenza quando un calciatore cambia nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

