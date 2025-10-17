La furia di Conte contro Chiara Appendino | È stata scorretta La rosa dei nuovi vice 5s

Ha perso la pochette e la pazienza. Chiara Appendino lo sfida ma Giuseppe Conte si fidava. L’ex premier legge la notizia, “Appendino, pronta a dimettermi da vice M5s” e il Conte generoso dice ai suoi: “Non sapevo nulla. Non si fa così. Chiara è stata scorretta”. La definisce un’operazione mediatica, anche perché i vice 5s erano in scadenza e Appendino non ha mai usato la parola “mi dimetto”. Pensa Conte, ma è troppo Conte per dirlo: “La notizia delle dimissioni l’ha fatta uscire lei, ma io l’ho sempre difesa, protetta. Chiara vuole solo avere mani libere. Le cariche erano già state prorogate”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

