La forza di una donna anticipazioni turche | Nezir fa arrestare Arif e ricatta Bahar
Nelle prossime puntate La forza di una donna avremmo modo di vedere ancora Nezir in azione. L’uomo non riuscirà a darsi pace per la morte del figlio Mert, avvenuta anni prima per mano di Sarp, ed escogiterà un nuovo piano di vendetta. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La forza di una donna, spoiler turchi: Arif arrestato. Nei prossimi episodi della seconda stagione della serie La forza di una donna, in onda su Canale 5, gli spettatori saranno travolti da una sequenza di eventi drammatici e ricchi di tensione. Il personaggio di Arif Kara sarà al centro della scena: la sua vita verrà stravolta quando verrà ingiustamente accusato dell’omicidio di Yeliz e finirà in prigione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giornata Internazionale delle Donne Rurali Celebriamo la forza, la passione e la competenza delle donne che ogni giorno custodiscono la terra e innovano l’agricoltura. Confagricoltura #GiornataDelleDonneRurali #ConfagricolturaDonna #NoiSiamoConf - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, anticipazioni turche: Nezir fa arrestare Arif e ricatta Bahar - La vendetta di Nezir al centro delle trame future La forza di una donna: l'uomo spietato nei prossimi episodi della serie tv di Canale 5. Scrive superguidatv.it
La forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Bahar si reca all’appuntamento con Sarp e scopre il suo segreto - Trame puntate dal 20 al 24 ottobre La forza di una donna: Bahar si reca a un appuntamento con Sarp. Riporta superguidatv.it
La forza di una donna, le anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2025 - I nuovi episodi di "La forza di una donna" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre dalle 16. Si legge su today.it