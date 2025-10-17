La Forza di una donna anticipazioni dal 20 al 25 ottobre | Bahar scopre cosa le ha nascosto Sarp

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni della serie turca La forza di una donna. La trama degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 ottobre. Le vicende di Bahar, Sarp, Sirin e Ceyda faranno un lungo giro e le anticipazioni promettono tensione e momenti toccanti. Tutti i giorni in onda su Canale 5 a partire dalle 16:05. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

forza donna anticipazioni 20La Forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 25 ottobre: Bahar scopre cosa le ha nascosto Sarp - La trama degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 ottobre ... Lo riporta fanpage.it

forza donna anticipazioni 20La forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Bahar si reca all’appuntamento con Sarp e scopre il suo segreto - Trame puntate dal 20 al 24 ottobre La forza di una donna: Bahar si reca a un appuntamento con Sarp. Da superguidatv.it

forza donna anticipazioni 20La forza di una donna, anticipazioni settimana 20-25 ottobre 2025 - 25 ottobre 2025 della serie turca in onda tutta la settimana. Segnala tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Donna Anticipazioni 20