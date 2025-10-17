La forza di una donna anticipazioni 18 ottobre | i soldi di Sarp svaniscono Bahar in preda ai sensi di colpa

Appuntamento sabato 18 ottobre alle 14.40 su Canale 5 con una nuova puntata della dizi turca. Al centro questa volta ci sono i soldi di Sarp: che fine hanno fatto? Come se non bastasse Sirin continua a tramare alleanze. Un (bel) gruzzolo che sparisce, messaggi che riaprono ferite e alleanze costruite nell'ombra ridisegnano gli equilibri all'interno de La forza di una donna, che torna sabato 18 ottobre su Canale 5 alle 14.40. Nella nuova puntata della soap turca di Mediaset Bahar è chiamata a scegliere, mentre chi le gira intorno muove pedine con cura chirurgica. Sullo sfondo il ritorno di Sarp entra a gamba tesa nelle dinamiche familiari e perfino Arif resta coinvolto dalle conseguenze di quelle scelte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 18 ottobre: i soldi di Sarp svaniscono, Bahar in preda ai sensi di colpa

