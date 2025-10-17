La forza di una donna Anticipazioni 18 ottobre 2025 | Piril e Sirin vogliono annientare Bahar!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 18 ottobre 2025 su Canale 5. Piril e Sirin si alleano contro Bahar, ed escogitano un diabolico piano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La forza di una donna Anticipazioni 18 ottobre 2025: Piril e Sirin vogliono annientare Bahar!

Altre letture consigliate

? Giornata Internazionale delle Donne Rurali Celebriamo la forza, la passione e la competenza delle donne che ogni giorno custodiscono la terra e innovano l’agricoltura. Confagricoltura #GiornataDelleDonneRurali #ConfagricolturaDonna #NoiSiamoConf - facebook.com Vai su Facebook

La forza di una donna anticipazioni 18 ottobre: tutti contro Bahar - Le anticipazioni de La forza di una donna del 18 ottobre rivelano che Suat, Piril e Sirin tramano per allontanare Sarp da Bahar, mentre Hatice è travolta dai sensi di colpa per i soldi scomparsi. Si legge su ciakgeneration.it

La Forza di una Donna, le anticipazioni di sabato 18 ottobre. La scena finale mi ha lasciato senza fiato: cosa farà ora Sirin? - La Forza di una Donna 18 ottobre: il colpo di scena che cambia tutto, Bahar ha i minuti contati. Lo riporta pourfemme.it

La forza di una donna, anticipazioni 18 ottobre: i soldi di Sarp svaniscono, Bahar in preda ai sensi di colpa - Al centro questa volta ci sono i soldi di Sarp: che fine hanno fatto? Si legge su msn.com