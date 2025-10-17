La Fondazione Bellisario chiama a Roma oltre 450 personalità per Donna Economia & Potere
AGI - Al via la 25esima edizione di “Donna, Economia & Potere", due giorni di confronto a Roma presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma. Ideato e promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario, l’evento è con l’alto patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio di Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, Roma Capitale, Radio Televisione Italiana. "Governare il presente, generare il futuro". “Governare il presente, generare il futuro” è il titolo scelto per celebrare 25 anni di un format che per primo ha parlato di donne e potere e che oggi ha richiamato a Roma oltre 450 personalità per discutere insieme di temi che sono nell’agenda del paese, ma in grado di determinare il futuro. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Orgogliosa di partecipare oggi alla tavola rotonda “Donne, Territorio e Politica” nell’ambito del Seminario Internazionale “Donna, Economia & Potere” della Fondazione Marisa Bellisario. Due giorni di confronto per un futuro più equo. #GovernaareilPresente # - X Vai su X
Donna, Economia & Potere, al via la 25esima edizione: l’appuntamento annuale della Fondazione Marisa Bellisario - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Bellisario, contest per le startup femminili - Tutte le startup al femminile d'Italia chiamate a partecipare al contest lanciato dalla Fondazione Marisa Bellisario. Come scrive ansa.it
Lavoro e parità di genere: al via la «Cernobbio delle donne» di Fondazione Belisario a Roma - È già tempo della ventiquattresima edizione del seminario Internazionale Donne Economia & Potere, uno degli appuntamenti annuali più attesi tra quelli organizzati dalla Fondazione Marisa Bellisario. Scrive corriere.it
La Fondazione Bellisario lancia bando per le startup al femminile - La Fondazione Marisa Bellisario lancia un contest invitando a partecipare tutte le startup al femminile d’Italia. Si legge su rainews.it