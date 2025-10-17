La Fondazione Bellisario chiama a Roma oltre 450 personalità per Donna Economia & Potere

AGI - Al via la 25esima edizione di “Donna, Economia & Potere", due giorni di confronto a Roma presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma. Ideato e promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario, l’evento è con l’alto patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio di Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio, Roma Capitale, Radio Televisione Italiana. "Governare il presente, generare il futuro". “Governare il presente, generare il futuro” è il titolo scelto per celebrare 25 anni di un format che per primo ha parlato di donne e potere e che oggi ha richiamato a Roma oltre 450 personalità per discutere insieme di temi che sono nell’agenda del paese, ma in grado di determinare il futuro. 🔗 Leggi su Agi.it

