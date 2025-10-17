La figura di don Milani al centro dei prossimi appuntamenti di teatri a Sud
Sono dedicati alla figura di don Milani i prossimi appuntamenti della rassegna Teatri a Sud, ideata e curata da Astràgali Teatro, in programma mercoledì 22 ottobre nella Distilleria di San Cesario di Lecce.A partire dalle ore 18, si tiene l’incontro pubblico “L’attualità del pensiero di don. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
Giornata studi, , sulla figura dell'étoile della Scala, . Promosso dal dipartimento di Beni Culturali e Ambientali e da Centro Apice - Università degli Studi di Milano, l'incontro punta a fare luce sulla figura di Luciana Novaro, i - facebook.com Vai su Facebook
La figura di don Milani al centro dei prossimi appuntamenti di teatri a Sud - Sono dedicati alla figura di don Milani i prossimi appuntamenti della rassegna Teatri a Sud, ideata e curata da Astràgali Teatro, in programma mercoledì 22 ottobre nella Distilleria di San Cesario di ... Da lecceprima.it
Rimettere al centro la figura dell’insegnante - Tra rapide trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche, il compito degli insegnanti si fa sempre più complesso, ma anche più decisivo ... Riporta interris.it
Don Milani e il suo esempio. Il dibattito a Molicciara - La figura di don Lorenzo Milani verrà ricordata venerdì nell’appuntamento organizzato alla sala conferenze del centro sociale di Molicciara. Come scrive lanazione.it