La figlia di Bianca Balti è stata sommersa di critiche e insulti osceni | ecco perché e come ha reagito

Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti viene travolta dagli insulti sui social. La risposta della giovane modella, tra rabbia e orgoglio, zittisce tutti. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Bianca Balti, dopo il tumore, l’ha colpita un’altra malattia: il doloroso sfogo della modella Il debutto nel mondo della moda per Matilde Lucidi, figlia della supermodella Bianca Balti, non è passato inosservato. La diciottenne ha sfilato sulle passerelle parigine per Dior durante la Paris Fashion Week, ma insieme agli applausi sono arrivate anche critiche feroci. Sui social, in molti l’hanno accusata di essere “raccomandata” per via del cognome importante. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La figlia di Bianca Balti è stata sommersa di critiche e insulti osceni: ecco perché e come ha reagito

