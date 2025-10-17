La Festa delle Zucche all' Orto di Paolino | spettacoli circensi dolcetti misteriosi e streghe danzanti
Arriva la “Festa delle Zucche”all’Orto di Paolino. Dal 31 ottobre al 2 novembre tre giorni speciali a Palermonella fattoria urbana restituita alla comunità dalla Cooperativa LiberaMente, per la gioia di bambini e adulti, in un viaggio tra fantasia e realtà, dove la terra profuma d’autunno e i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
