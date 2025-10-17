La Fermana guarda al derby di Montegranaro con fiducia
Il derby di Montegranaro all’orizzonte per una Fermana che continua le sue tape di avvicinamento al match in programma al Comunale La Croce contro quella che, a tutti gli effetti, è una diretta concorrente. Lo dice la classifica perché il Montegranaro di Eddy Mnego è a quota 10 in classifica, gli stessi punti della formazione di mister Gentilini. Di questi ben sette sono stati conquistati nelle ultime tre giornate e in casa finora la squadra di capitan Gianluca Urbinati, proprio l’ex Fermana da oltre 150 presenze in maglia canarina, ha fatto filotto. Nove punti sui nove disponibili, gli ultimi tre domenica scorsa in rimonta contro la Jesina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
