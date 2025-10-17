La Fenice oggi in sciopero contro Beatrice Venezi annullata la prima dell’opera Wozzeck

(Adnkronos) – La prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg al Teatro La Fenice attesa per oggi, venerdì 17 ottobre, non andrà in scena. Lo spettacolo, che avrebbe chiuso la Stagione Lirica 2024-2025, è stato cancellato a causa di uno sciopero proclamato dalle rappresentanze sindacali delle maestranze, in segno di protesta contro la nomina di Beatrice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

