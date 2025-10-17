La Federscherma contro bullismo e disagio giovanile Mazzone | Il nostro sport prevenzione e inclusione

Roma – La Federazione Italiana Scherma in prima linea contro il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile, e per valorizzare sempre più il ruolo educativo, formativo e sociale dello sport. È la mission che ha portato alla stipula di un Protocollo d’intesa tra la FIS e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L’intesa è stata firmata ieri pomeriggio, nell’ufficio di Presidenza presso la “Casa dello Sport” di Viale Tiziano a Roma, dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Presidente dell’ONBD, Luca Massaccesi, alla presenza di una ospite d’eccezione, la cantautrice e atleta paralimpica Annalisa Minetti, a sua volta pronta a sposare l’impegno della Federazione Italiana Scherma sulle pedane nel sociale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

