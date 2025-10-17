La Fao delle carestie non digerisce i dati

L’organizzazione ha festeggiato ieri a Roma gli 80 anni dalla sua fondazione tra capi di Stato e premier. Presente anche il Papa. Ma la retorica è la stessa: la fame nel mondo resta una tragedia epocale con poche soluzioni. Dal 2000, invece, è calata del 35%. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Fao delle «carestie» non digerisce i dati

