La famiglia Ottaviano dona una barella al Pronto soccorso di Vasto | Un gesto di gratitudine
Un gesto semplice ma carico di significato: la famiglia dell’ingegner Francesco Ottaviano, scomparso il 3 aprile, ha donato una barella al Pronto soccorso dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.La donazione vuole essere un segno concreto di riconoscenza verso uno dei reparti più impegnati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
