Notizia fresca giunta in redazione: Allenatore di calcio 26 verrà lanciato il mese prossimo, con il calcio femminile disponibile nel gioco. L'integrazione è stata annunciata quattro anni fa, in parte perché sarebbe stato impossibile tenere nascosto un progetto così grande, ma ora siamo sul punto di vedere le giocatrici in gioco per la prima volta. In realtà, però, per introdurre il calcio femminile nel gioco ci è voluto molto più tempo. Potrebbe piacerti Miles Jacobson di Sports Interactive (a destra) (Credito immagine: Getty Images) "Siamo in ritardo per quanto riguarda questa cosa. Stavo guardando la cosa da una prospettiva commerciale", dice il direttore dello studio di Sports Interactive, Miles Jacobson.

"La discussione mi dà fastidio, ma ero parte del problema e sono parte del motivo per cui queste discussioni continuano" Il direttore dello studio di Football Manager rivela perché il calcio femminile è così "tardi" per essere aggiunto al gioco