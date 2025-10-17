La dipendenza affettiva è una droga mai accettare incontri ‘chiarificativi’ da soli Tre consigli per non cadere nella trappola | parla Daniel Lumera
Pamela Genini aveva 29 anni, lavorava come modella e sognava come tante una vita libera e “normale”. È morta invece per mano di chi diceva di amarla. Gianluca Soncin si accanisce su di lei con 24 coltellate fino a ucciderla. Una morte praticamente già annunciata dalla minaccia di tempo prima di Soncin ( “Se mi lasci ti ammazzo!”, le avrebbe detto, secondo quanto riportato dalle cronache). Un’altra storia di femminicidio che scuote le coscienze, ma che non può essere ridotta a una tragica cronaca nera: perché dietro ogni gesto estremo si nasconde un intreccio di dipendenze emotive, paura, controllo, bisogno di potere e vuoti affettivi che si alimentano a vicenda e da cui la vittima non riesce a uscire anche volendo o tentando di farlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
