La destra dice che la legge sui pignoramenti per chi non paga le bollette riguarderà solo le aziende

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente pignoramenti per i cittadini che non pagano le bollette o hanno debiti di altro tipo: fonti della maggioranza di centrodestra hanno fatto sapere che il testo della legge "sarà chiarito" per specificare che la norma riguarda solo i debiti "delle aziende verso altre aziende", e non i privati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

