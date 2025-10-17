La destra dice che la legge sui pignoramenti per chi non paga le bollette riguarderà solo le aziende
Niente pignoramenti per i cittadini che non pagano le bollette o hanno debiti di altro tipo: fonti della maggioranza di centrodestra hanno fatto sapere che il testo della legge "sarà chiarito" per specificare che la norma riguarda solo i debiti "delle aziende verso altre aziende", e non i privati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
