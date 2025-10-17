La denuncia di Natale Pd Montesilvano | Operai senza protezioni nei lavori a palazzo Baldoni

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La consigliera comunale del Partito Democratico di Montesilvano Manuela Natale, denuncia presunti problemi di sicurezza per alcuni operai al lavoro su palazzo Baldoni, nella piazza del Comune."Mentre mi recavo alle riunioni delle commissioni consiliari e, quindi, mentre ero intenta a parcheggiare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Denuncia Natale Pd Montesilvano