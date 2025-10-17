La denuncia di Greta Thunberg | Insultata e presa a calci dall’esercito israeliano Se fanno così agli occidentali immaginate ai palestinesi

In un’intervista ad Aftonbladet, Greta Thunberg ha raccontato il trattamento che le è stato riservato quando è stata arrestata dopo essere stata intercettata a bordo della Flotilla diretta verso Gaza. L’attivista ha anche mostrato come le è stato restituito il bagaglio dall’Idf:?sul trolley, oltre alla Stella di David c’è il disegno di un pene e la scritta “whore” (“puttana”). “I soldati israeliani mi hanno buttata a terra, hanno piazzato una bandiera israeliana accanto a me e mi colpivano ogni volta che il tessuto mi toccava il viso” ha raccontato l’attivista. Violenze che non sono state risparmiate a nessuno dei componenti della Flotilla: “Ogni volta che qualcuno alzava la testa, veniva colpito di nuovo” E ancora: “Mi hanno trascinata in un angolo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La denuncia di Greta Thunberg: “Insultata e presa a calci dall’esercito israeliano. Se fanno così agli occidentali, immaginate ai palestinesi”

