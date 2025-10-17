Tempo di lettura: 2 minuti La Fials Salerno esprime soddisfazione per la riapertura del Punto nascita dell’ospedale di Sapri, ma allo stesso tempo denuncia una gestione caotica e una totale mancanza di dialogo da parte dei vertici del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell’Asl Salerno. Secondo il sindacato, dopo settimane di segnalazioni e richieste di chiarimento rimaste senza risposta, il direttore del Dipartimento continua a ignorare i problemi organizzativi e le difficoltà del personale, “mostrando un atteggiamento di distacco e poca attenzione verso chi ogni giorno garantisce l’assistenza in prima linea”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La denuncia della Fials Salerno: “Serve chiarezza nella gestione del Punto nascita di Sapri”