La decisione del Cda di Rap | Massimo Collesano nominato direttore generale
Massimo Collesano è il nuovo direttore generale della Rap. Lo ha nominato il Consiglio d'amministrazione della società partecipata che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Collesano è stato scelto tra cinque nomi individuati da una commissione esterna, che si è occupata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
L’indagato per l’omicidio di Garlasco a “Dentro la Notizia” e “La Vita in Diretta” dà la sua versione dei fatti dopo aver revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati: “È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero. Abbiamo avuto un incontro in cui io - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Sempio revoca mandato all'avvocato Massimo Lovati. Terminata intanto l'udienza al Riesame su richiesta di annullamento del sequestro dei dispositivi informatici dell'ex procuratore Mario Venditti. Decisione entro 10 giorni. #Garlasco #chilhavisto?htt - X Vai su X
La decisione del Cda di Rap: Massimo Collesano nominato direttore generale - Lo ha nominato il Consiglio d’amministrazione della società partecipata che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si legge su mondopalermo.it