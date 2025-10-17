La decisione del Cda di Rap | Massimo Collesano nominato direttore generale

Massimo Collesano è il nuovo direttore generale della Rap. Lo ha nominato il Consiglio d'amministrazione della società partecipata che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Collesano è stato scelto tra cinque nomi individuati da una commissione esterna, che si è occupata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it