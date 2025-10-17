La DanzaCuntu e i Pupi e saraceni | la notte dei musei parla agrigentino

Un dialogo tra arte, corpo e materia. Sabato 18 ottobre, nell’ambito del MoViti Fest, il Collegio dei Padri Filippini ospita una nuova edizione della Notte dei musei con una serata dedicata alla fusione tra arte e artigianato firmata OpenSpace Theater.Protagonista sarà Alosha, unico danzastorie a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it