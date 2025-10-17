La danza di Marilungo | Qui la mia anima vola

Danae, il festival del Teatro delle Moire, cioè Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristiani, che da 27 stagioni coltiva, o meglio celebra e fa emergere – come il grande pesce dal profondo del mare sul manifesto 2025 –, lo spirito femminile nell’oceano delle arti performative, torna ora dal 24 ottobre per allineare un bouquet di tanti bei nomi fino al 9 novembre, sotto l’ombrello della parola “Numinoso”, cioè arcano, invisibile, magico. Francesco Marilungo, supportato dal Centro di Produzione Nazionale Körper di Napoli, apre il cartellone con il suo “ Cani Lunari ”, un lavoro ideale per rispondere alla chiamata tematica del festival. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La danza di Marilungo: "Qui la mia anima vola"

