La cultura dei legami | l’undicesima edizione con tantissimi eventi promossa dal Teatro Immediato

Il Teatro Immediato torna da ottobre 2025 a febbraio 2026 con una stagione tra teatro, musica e riflessioni civili: l’undicesima edizione de “La cultura dei legami”. La rassegna è stata presentata mercoledì 15 ottobre nella sala giunta del comune di Pescara ed è promossa con il supporto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it