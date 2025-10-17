La cultura dei legami | l’undicesima edizione con tantissimi eventi promossa dal Teatro Immediato

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Immediato torna da ottobre 2025 a febbraio 2026 con una stagione tra teatro, musica e riflessioni civili: l’undicesima edizione de “La cultura dei legami”. La rassegna è stata presentata mercoledì 15 ottobre nella sala giunta del comune di Pescara ed è promossa con il supporto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Festival Onore e Cultura: l’edizione 2025 - Dal 7 al 10 agosto 2025 si svolgerà la quinta edizione del Festival Onore e Cultura, dal titolo: “I linguaggi: Una valle, mille colori” con il coordinamento del prof. Segnala bergamonews.it

Presentata la 5/a edizione del festival 'Onore e cultura' - Dal 7 al 10 agosto Onore (piccolo borgo nella Val Seriana, in provincia di Bergamo) ospita la 5/a edizione del Festival 'Onore e Cultura'. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Legami L8217undicesima Edizione