La cultura come bene comune | Fondazione MUSE modello di economia civile e welfare culturale

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impegnata nella valorizzazione e promozione dei Musei Civici Fiorentini, la Fondazione MUS.E si conferma esempio concreto di come la cultura possa generare valore economico, sociale e relazionale: attraverso un approccio fondato sull'economia civile, MUS.E unisce bellezza, partecipazione e benessere, dimostrando che la cultura non è lusso, ma bene comune e leva di salute pubblica, coesione sociale e sviluppo umano integrale. La valutazione d'impatto realizzata con la metodologia Civil Impact®, sviluppata da NeXt Economia e pubblicata nell'Annual Report 2024 di Fondazione MUS.E, ha evidenziato risultati straordinari: per ogni euro investito nelle attività di MUS. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la cultura come bene comune fondazione muse modello di economia civile e welfare culturale

© Iltempo.it - La cultura come bene comune: Fondazione MUS.E modello di economia civile e welfare culturale

News recenti che potrebbero piacerti

Il Libero Consorzio di Trapani rientra nella Fondazione Orestiadi - Il Libero Consorzio Comunale di Trapani torna a far parte della Fondazione Orestiadi di Gibellina, realtà simbolo della rinascita culturale e artistica del territorio belicino e trapanese. Secondo tp24.it

cultura bene comune fondazioneAnnual Report 2024, Fondazione MUS.E modello di economia civile e welfare - E si conferma esempio concreto di come la cultura possa generare valore economico, sociale e relazionale: att ... Lo riporta adnkronos.com

cultura bene comune fondazioneFondazione ENAV alla Festa del Cinema di Roma 2025: premio speciale alla regista Cinzia TH Torrini - In occasione della Festa del Cinema di Roma 2025, presso lo spazio Roma Lazio Film Commission - Si legge su finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Bene Comune Fondazione