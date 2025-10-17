La Crusca dà una legnata a Landini | Ha ragione Meloni sul termine ‘cortigiana’ La sua risposta è corretta su tutti i dizionari

L’ Accademia della Crusca non perdona Landini. La definizione ‘cortigiana’ nei confronti di Giorgia Meloni? “La risposta della premier è corretta, su tutti i dizionari il termine cortigiana è definito come riportato da lei nel post che ha dedicato al leader della Cgil. Diciamo che questi sono gli scivoloni in cui si incorre non utilizzando correttamente la lingua. Direi che bisognava essere cauti: il fatto che un uomo progressista scivoli su di una buccia di banana è un guaio”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un giorno da pecora, è il presidente onorario dell’ Accademia della Crusca Claudio Marazzini, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

