La crisi demografica in Brianza Pochi giovani tanti anziani Futuro delle pensioni | allarme Inps

Prospettive pensionistiche fosche per i prossimi anni emergono dal panorama demografico tracciato dall’ Inps e presentato ieri in Provincia nel Rendiconto sociale provinciale 2024. Dal 2013 al 2023 le nascite in Brianza sono calate di 2.000 unità, passando da 7.688 a 5.768, in compenso l’aspettativa di vita (e quindi la popolazione che vive con la pensione) è di 85-86 anni per le donne e 81-82 per gli uomini. I giovani nella fascia 0-14 anni sono 112mila, mentre gli over 65 sono 206 mila: un giovane contro 2 anziani probabilmente percettori di pensione. "È un dato difficile da invertire", sottolinea Alberto Rossetti, vicepresidente del Comitato provinciale Inps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La crisi demografica in Brianza. Pochi giovani, tanti anziani. Futuro delle pensioni: allarme Inps

