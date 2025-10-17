La crepa nel parabrezza poi l' atterraggio di emergenza | cos' è successo la volo del segretario alla Difesa Usa

Atterraggio d'emergenza per l'aereo su cui viaggiava il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. A quanto pare una crepa nel parabrezza del velivolo ha portato alla decisione di raggiungere il primo aeroporto disponibile e atterrare. Si è trattato di una deviazione non programmata, dunque. L'aereo di Stato era diretto verso gli Stati Uniti, ma si è dovuto fermare nel Regno Unito. Stando a quanto riportato dalla stampa estera, il fatto si è verificato due giorni fa. Pete Hegseth era stato in Belgio e aveva partecipato a una riunione della Nato. Stava dunque rientrando negli Usa quando si è verificato il problema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

