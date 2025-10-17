La Corte penale internazionale | Putin in Ungheria? L' obbligo di arresto è valido
Trump sente Putin: "Telefonata molto produttiva, ci incontreremo a Budapest". Il leader ucraino oggi alla Casa Bianca per la questione dei missili a lungo raggio Tomahawk. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Libico scarcerato a Torino, la Corte penale internazionale chiede spiegazioni all'Italia. Almasri arrestato domenica scorsa e rilasciato dopo 48, ha fatto ritorno ieri in Libia, accolto dai festeggiamenti dei sodali, davanti all'aereo italiano, a Tripoli. - facebook.com Vai su Facebook
Sallusti: "l'ha detto pure il Papa che a Gaza non c'è stato genocidio!" Faccio presente a Sallusti che solo la Corte penale internazionale (per la responsabilità degli individui) e la Corte internazionale di giustizia (per la responsabilità degli Stati) sono competenti - X Vai su X
Forse sarebbe meno ipocrita abolire l’ONU e la Corte Penale Internazionale - Diciamocelo francamente, degli organismi internazionali non importa più niente a nessuno. Lo riporta blitzquotidiano.it
Il Cremlino: «Incontro Putin-Trump possibile entro due settimane» - Il nuovo faccia a faccia si terrà a Budapest. msn.com scrive
“Se Putin atterra a Ginevra o Budapest va arrestato” - “Se Putin atterra a Ginevra o a Budapest le autorità lo devono arrestare e consegnare alla Corte Penale Internazionale. Riporta blitzquotidiano.it