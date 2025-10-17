La Corte penale internazionale | Putin in Ungheria? L' arresto è un obbligo giuridico
Trump sente Putin: "Telefonata molto produttiva, ci incontreremo a Budapest". Il leader ucraino oggi alla Casa Bianca per la questione dei missili a lungo raggio Tomahawk. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Libico scarcerato a Torino, la Corte penale internazionale chiede spiegazioni all'Italia. Almasri arrestato domenica scorsa e rilasciato dopo 48, ha fatto ritorno ieri in Libia, accolto dai festeggiamenti dei sodali, davanti all'aereo italiano, a Tripoli. - facebook.com Vai su Facebook
Sallusti: "l'ha detto pure il Papa che a Gaza non c'è stato genocidio!" Faccio presente a Sallusti che solo la Corte penale internazionale (per la responsabilità degli individui) e la Corte internazionale di giustizia (per la responsabilità degli Stati) sono competenti - X Vai su X
Putin-Trump, "possibile" incontro in Ungheria tra 15 giorni. Corte penale internazionale: "Budapest deve arrestarlo" - La conferma arrivata dal Cremlino ma restano diverse le incognite sull'ingresso dello 'zar' in Europa dal sorvolo alla condanna pendente per crimini di guerra. Riporta msn.com
Forse sarebbe meno ipocrita abolire l’ONU e la Corte Penale Internazionale - Diciamocelo francamente, degli organismi internazionali non importa più niente a nessuno. Da blitzquotidiano.it
Il Cremlino: «Incontro Putin-Trump possibile entro due settimane» - Il nuovo faccia a faccia si terrà a Budapest. msn.com scrive