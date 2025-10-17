La Corte Europea lo decide | gli animali domestici non contano come passeggeri E il web esplode

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito una questione cruciale per milioni di proprietari di animali domestici che viaggiano in aereo: cani, gatti e altri pet non possono essere considerati passeggeri ai fini dei diritti di compensazione previsti dalla normativa europea sui viaggi aerei. La decisione, che potrebbe sembrare tecnica, ha implicazioni concrete e immediate per chiunque viaggi con un animale da compagnia. Secondo la Corte, quando una compagnia aerea cancella o ritarda significativamente un volo, i passeggeri hanno diritto a rimborsi e compensazioni economiche in base al Regolamento UE 2612004. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La Corte Europea lo decide: gli animali domestici non contano come passeggeri. E il web esplode

