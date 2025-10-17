La corsa per il Consiglio regionale pugliese tra nomi nuovi e conferme | le liste e i candidati in campo

Trattative frenetiche, accordi da trovare, elenchi da compilare con il bilancino per evitare malumori e rotture: a circa una settimana dal termine ultimo, fissato per il 25 ottobre, sono ore decisive per la creazione delle liste dei partiti che concorreranno alle prossime Elezioni regionali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

TOTARO “È tempo di coraggio”: Gianluca Totaro (M5S) annuncia la sua candidatura al Consiglio Regionale della Puglia - MANFREDONIA – Con parole dense di emozione e senso civico, Gianluca Totaro, attuale consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Manfredonia, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle ... Si legge su statoquotidiano.it